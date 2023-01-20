Из России ушли менее 9% западных компаний

С российского рынка в связи с событиями на Украине ушли менее 9% компаний со штаб-квартирами в странах ЕС и G7. Таковы результаты исследования, проведенного учеными-экономистами из швейцарского Университета Санкт-Галлена.

Профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани в своем докладе указали, что многие западные компании проигнорировали требование уйти из России, звучавшее со стороны правительств, общественников, неправительственных организаций и СМИ.

По оценке исследователей, до начала специальной военной операции на Украине в России работали 2405 компаний и 1404 их дочерних фирм из стран ЕС и G7, сообщает РИА «Новости». На конец ноября, отмечают ученые, менее 9% данных компаний отказались по крайней мере от одной «дочки» России, причем темпы продаж российских филиалов головными западными компаниями к концу прошлого года почти не ускорились.

Авторы доклада уточнили, что после начала СВО в феврале прошлого года из России ушли менее 18% американских компаний, 15% фирм из Японии и только 8,3% компаний из Евросоюза. Из оставшихся в России иностранных компаний 19,5% составляют немецкие фирмы, 12,4% – американские и 7% – японские.

В Университете Санкт-Галлена заявили, что выводы исследователей «оспаривают нарратив о том, что имеет место широкий исход западных фирм» с российского рынка, передает ТАСС. «Обширные данные демонстрируют, что большое число компаний, имеющих штаб-квартиры в Евросоюзе и G7, продолжают действовать и инвестировать в России», – указал университет.

Москва, Наталья Петрова

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