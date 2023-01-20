Владелец поисковика Google сократит 12 тысяч сотрудников

Владеющая поисковиком Google американская корпорация Alphabet намерена уволить 12 тыс. сотрудников на фоне пошатнувшегося лидерства в технологическом секторе.

Компания решила сократить 6% от общего числа персонала в связи с рисками экономических трудностей. Этот вопрос особенно актуален поскольку конкуренция с Microsoft Corp набирает обороты. Ранее Microsoft сообщила о сокращении 10 тыс. работников.

Сокращение затронет все структуры компании, включая команды разработчиков, инженеров и менеджеров. Часть уведомлений об увольнении уже разослана, в заграничных офисах компании могут быть другие сроки сокращения, передает Reuters со ссылкой на служебную записку компании.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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