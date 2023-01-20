российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 13:40 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Владелец поисковика Google сократит 12 тысяч сотрудников

Фото: pixabay.com

Владеющая поисковиком Google американская корпорация Alphabet намерена уволить 12 тыс. сотрудников на фоне пошатнувшегося лидерства в технологическом секторе.

Компания решила сократить 6% от общего числа персонала в связи с рисками экономических трудностей. Этот вопрос особенно актуален поскольку конкуренция с Microsoft Corp набирает обороты. Ранее Microsoft сообщила о сокращении 10 тыс. работников.

Сокращение затронет все структуры компании, включая команды разработчиков, инженеров и менеджеров. Часть уведомлений об увольнении уже разослана, в заграничных офисах компании могут быть другие сроки сокращения, передает Reuters со ссылкой на служебную записку компании.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Экономика, США,