2022 год негативно повлиял на благосостояние россиян поколения Х

Социологическое исследование показало, что жители России в возрасте 38-58 лет и с низким уровнем дохода, так называемое поколение X, больше других ощутили снижение своего благосостояния в 2022 году. Самыми устойчивыми к изменениям оказались зумеры. Об этом пишет РБК со ссылкой на опросы компаний «Яков и партнеры» и «Ромир».

В опросе, который проводился в декабре, приняли участие более 1,5 тысячи респондентов по всей России. Среди участников были представители четырех поколений – Z (зумеры, 18-19 лет), Y (20-37 лет), X (38-58 лет) и беби-бумеры (59-64 года). Они также различались по уровню дохода и региону проживания.

В целом больше половины респондентов (53%) заявили о снижении ощущения благосостояния в части долгосрочной стабильности. Кроме того, ухудшение ситуации со сбережениями и накоплениями, а также с физическим и эмоциональным здоровьем отметили по 46% участников опроса. 42% отвечавших заявили о снижении качества досуга и отдыха.

«Чаще всех негативную оценку высказывали представители поколения Х (38-58 лет) и лица с низким уровнем дохода (до 20 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи). Напротив, молодое поколение проявило наибольшую устойчивость к изменениям. Например, об ослаблении ощущения долгосрочной стабильности говорили 59% респондентов из поколения Х и лишь 33% зумеров», – говорится в результатах исследования.

За последний год респонденты снизили расходы на предметы роскоши (9%), путешествия за границу (9%) и по стране (4%), развлечения (8%), питание вне дома (6%), электронику (3%) и технику (2%). При этом они увеличили расходы на ЖКХ (55%), лекарственные препараты (38%), питание дома (35%), связь и интернет (28%), бытовую химию (28%) и медицинские услуги (22%).

Три четверти (78%) опрошенных полагают, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет, отмечают авторы исследования. 22% респондентов уверены, что это возможно в течение года.

Москва, Зоя Осколкова

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