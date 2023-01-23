Женщины в России составляют около половины безработных

В России почти половина безработных – женщины. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Если взять нашу экономику, 49,4%, во всяком случае такая цифра зафиксирована в национальной стратегии, составляет сегодня женская безработица», – сказала Останина на «круглом столе» на тему «Законодательное обеспечение Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы и предложения в план мероприятий по ее реализации».

По ее словам, женщины в России гораздо дольше ищут работу. В среднем на поиск подходящего места у россиянок уходит более полугода.

В стране в настоящее время проживает 77,9 млн женщин – более половины населения страны. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 78,2 года.

При этом женщины составляют почти половину всех занятых в российской экономике, но по уровню зарплаты значительно отстают от мужчин: разрыв в заработке сокращается, но по-прежнему остается на высоком уровне – почти 28%. Кроме того, сохраняются барьеры женской занятости, когда женщины не получают достаточного продвижения, хотя владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами.

Москва, Зоя Осколкова

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