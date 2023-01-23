Российские госкомпании оказались значительно хуже частных по эффективности

Госкомпании проигрывают частным в эффективности. При этом сокращение субсидирования приводит к экономии ими ресурсов и не подталкивает их к повышению производительности. К такому выводу пришли исследователи Банка России и Высшей школы экономики.

Специалисты проанализировали сведения из базы данных Ruslana от Bureau van Dijk за 2008-2015 годы, в которую входит информация о 270 тысячах компаний во всех отраслях, кроме АПК, финансов и ряда госуслуг. Актуальность исследования продиктована высоким уровнем госучастия в российской экономике: по данным Росстата, на 2016 год действовало 311 тысяч госорганизаций, включая госучреждения, с более 18 млн работников, а доля государства в ВВП в том же году составила 46% (госпредприятия – 70% выпуска), пишет «Коммерсант».

Производительность труда на одного занятого по выручке и по добавленной стоимости в госкомпаниях на 75% ниже, чем в частных. На эффективность частных и госкомпаний в большей степени влияет состояние конкурентной среды на рынке: высокий уровень конкуренции способен сократить разрыв в их производительности.

«Авторы также констатируют серьезные проблемы в системе производства и техническую неэффективность большинства компаний, при этом наибольший разрыв в эффективности госсектора и частного бизнеса характерен для гостиничного бизнеса (10,3 п. п.), обработки и транспорта (по 9,5 п. п.), наименьший – для добычи и торговли», – отмечается в публикации.

Санкции, вынуждающие экономический блок к бюджетным вливаниям в перестройку экономики на самодостаточную модель, отодвинули поддержку конкуренции на второй план, делают вывод эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»