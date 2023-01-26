С 1 февраля в России запустят систему для борьбы с просроченными продуктами

В России пройдет эксперимент по внедрению системы, исключающей возможность продажи просроченной продукции. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. В нем будут участвовать некоторые виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная воду, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.

Эксперимент начнется 1 февраля и продлится до 1 августа. Не допущенная к продаже продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

Отмечается, что новая система также исключит возможность продажи незаконно введенной в оборот табачной продукции. Для участия в эксперименте отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

Главная задача эксперимента – отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, заявили в кабмине.

«Если он пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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