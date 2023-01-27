Темпы роста цен в Токио стали рекордными за 40 лет

Потребительские цены в Токио растут рекордными темпами. Общий темп подорожания продуктов без учета фруктов и овощей достиг 7,4%, передает телеканал NHK.

В январе индекс потребительских цен в 23 районах японской столицы вырос на 4,3% к показателю января 2022 года. Это максимум с мая 1981 года. Рост цен на продукты без учета свежих фруктов и овощей составил 7,4%.

Япония большую часть энергии получает благодаря импортному топливу. Поэтому рост цен на топливном рынке сказался на стоимости услуг в энергетике. Счета за газ выросли на 39%, за электричество – на 24,6%.

В Италии скачки инфляции привели к тому, что пекарям стало нерентабельно готовить пиццу. Изготовление «Маргариты» в декабре подорожало на 30% в годовом исчислении при уровне инфляции в 12,3%.

Токио, Наталья Рязанова

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