Вашингтон предупредили о проблемах из-за отказа от нефтедоллара в мире

Перевод расчетов за нефть в национальные валюты в ряде стран грозит большими проблемами экономике США, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Нефтедоллары обеспечивали стабильность американской экономики последние 50 лет. Расчеты за нефть в долларах гарантировали спрос на валюту США, которой печаталось все больше и больше. А использование казначейских облигаций США другими странами для облегчения хранения валюты позволяло финансировать растущий дефицит бюджета США.

«Вашингтон настолько злоупотребил ролью доллара в качестве резервной валюты через санкции и конфискации активов, что многие страны выправляют торговый дисбаланс, переводя расчеты в нацвалюты, чтобы лишить Вашингтона возможности угрожать им и наказывать за действия в собственных интересах, а не в интересах Вашингтона», – пишет в статье Робертс, работавший при администрации Рональда Рейгана.

Вот почему так важно заявление Саудовской Аравии о готовности перевести расчеты за нефть в национальные валюты вместо долларов. Это может быть рычагом давления саудитов на Штаты, чтобы добиться своих целей. Но может стать и началом кризиса финансовой системы Штатов.

«Если саудиты действительно сбросят нефтедоллар, американцы столкнутся с жесткой инфляцией и высокими процентными ставками. Денежная инфляция может быть добавлена ​​к инфляции, вызванной падением стоимость доллара в иностранной валюте в результате снижения иностранного спроса на доллар США», – подвел итог эксперт.

Аргентина и Бразилия договорились создать единую валюту для латиноамериканских стран. Венесуэла поддержала эту идею ради снятия зависимости от американского доллара. Страны БРИКС также прорабатывают создание отдельной валюты.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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