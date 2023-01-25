Лавров анонсировал создание единой валюты стран БРИКС

Страны БРИКС прорабатывают создание отдельной валюты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем саммите организации, заверил политик.

Лавров отметил, что Запад готов ломать созданную им самим систему, основанную на принципах конкуренции и уважении права собственности. Чтобы не зависеть от прихоти западных стран, ряд государств задумался о создании собственных финансовых инструментов.

«Серьезные страны видят недоговороспособность хозяев нынешней финансовой системы и хотят создать свои институты, которые будут защищены от влияния извне. Идут инициативы о необходимости создания собственных валют в рамках БРИКС, организации стран Латинской Америки и карибского региона», – сказал Лавров журналистам.

Видео заявления опубликовано в телеграм-канале МИД РФ.

Министр заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем саммите БРИКС, куда приглашена группа африканских государств.

Вероятность появления новой валюты в мире анонсировалась в сентябре 2022 года. Страны БРИКС обсуждали идею создания единой валюты для стран внутри организации и перспективы ее использования.

Аргентина и Бразилия договорились создать единую валюту для латиноамериканских стран. Венесуэла поддержала эту идею ради снятия зависимости от американского доллара.

Москва, Наталья Рязанова

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