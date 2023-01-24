Страны Южной Америки договорились о создании единой валюты

Аргентина и Бразилия решили создать единую валюту для латиноамериканских стран. Венесуэла поддержала идею ради снятия зависимости от американского доллара.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва первую свою международную поездку совершил в соседнюю Аргентину. Президент Аргентины Альберто Фернандес во время переговоров согласился, что зависимость от иностранной валюты вредна для экономики как его страны, так и региона в целом, передает портал g1.

Разработка валюты начнется до конца недели, но процесс может занять годы. Общая южноамериканская валюта должна снизить операционные расходы и внешнюю уязвимость стран региона, вызванную зависимостью от доллара. Ее планируется использовать как в финансовых расчетах, так и в коммерческих потоках.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал валютную инициативу своих коллег из Бразилии и Аргентины. По его словам, это станет шагом к «освобождению Латинской Америки и Карибского бассейна» от зависимости от США, передает Telesur-tv.

Вашингтон снова почти достиг потолка государственного долга. В Минфине страны отметили, что невозможность правительства США платить по своим обязательствам может спровоцировать глобальный финансовый кризис, поскольку доллар является мировой резервной валютой.

Ряд крупных мировых экономик уже перешел на расчеты в национальной валюте со своими партнерами. Власти Саудовской Аравии объявили, что готовы к взаиморасчетам с другими странами без участия американского доллара.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

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