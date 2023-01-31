СМИ: летом США грозит дефицит бензина

Восточное побережье США летом может столкнуться с дефицитом бензина с связи с запретом Евросоюза на российское топливо. Ситуацию не исправить, даже закупая топливо на азиатских рынках.

Нью-Йорк и восточная часть страны летом большую часть топлива получает из-за океана. Большие объемы топлива завозить туда затратно из-за высоких транспортных расходов, а трубопроводы не обладают достаточной мощностью.

Сейчас запасы внутри страны почти не пополняются, поскольку нефтеперерабатывающие заводы уходят на техобслуживание. Объем уже накопленного бензина находится на самом низком уровне за последние 10 лет, приводит данные агентство «Прайм».

Аналитики предположили, что топливо можно перевозить с побережья Мексиканского залива через Карибский бассейн. Или закупаться у ближневосточных и азиатских поставщиков, но это весьма затратный вариант и может не спасти ситуацию.

Стратегические нефтяные запасы в США достигли минимальных показателей с октября 1984 года уже в сентябре 2022 года. Белый дом щедро выдавал топливо из запасов на рынок в попытке замедлить рост цен на бензин.

Москва, Наталья Рязанова

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