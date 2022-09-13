Нефтяные запасы в США сократились до минимума с 1984 года

Стратегические нефтяные запасы в США резко сократились и достигли минимальных показателей с октября 1984 года. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства энергетики, которые приводит Reuters.

Объем нефти в запасах США сократился на 8,4 млн баррелей, достигнув показателя в 434,1 млн баррелей. При этом высвобождение топлива из хранилищ в начале сентября стало самым крупным с начала мая 2022 года. Всего из запасов на прошлой неделе забрали около 6,4 млн баррелей малосернистой сырой нефти и примерно 2 млн баррелей высокосернистой сырой нефти.

Отбор топлива из хранилищ осуществляется согласно плану президента Джо Байдена, утвержденному весной текущего года. Всего за шесть месяцев из запасов должны выкачать 180 млн баррелей.

Такое решение было принято из-за резкого роста цен на топливо и, как следствие, высокой инфляции. Изъятие нефти закончится в октябре. Предполагается, что эта мера позволит Вашингтону снизить цены на бензин в стране с 5 долларов за галлон до 3,75 долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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