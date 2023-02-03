Россияне купили рекордное количество золота в слитках в 2022 году

В 2022 году россияне купили более 50 тонн золота в слитках, что является рекордным показателем. По словам экспертов, причиной такого интереса является геополитическая нестабильность – драгметаллы рассматриваются гражданами как надежный защитный актив.

Ранее жители России приобретали примерно 6-7 тонн золота год. Однако за прошлый год продажи этого драгметалла увеличились в десять раз по сравнению как с 2021-м, так и с 2020-м, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минфина. Около 60% из проданного объема занимают слитки весом 1 кг, мерные (весом до 1 кг) – 38%, стандартные (12,4 кг) – 2%. А концу 2022-го спрос населения сместился в сторону слитков массой до 100 г.

Как пояснили в банках, спрос подстегнул общий новостной фон, где золото продвигалось как одна из альтернатив сбережениям в недружественных валютах. В предыдущие кризисы роль защитного актива брал на себя доллар. При этом аналитики признают, что всё же в драгметалл инвестировали люди с доходами значительно выше среднего и накоплениями от 10 тысяч долларов и более.

Помимо этого, был отменен НДС при его покупке. Закон об отмене сбора в 20% при приобретении драгметаллов в слитках для физлиц был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2022 года.

«В этом году тренд на рост спроса на золото и другие виды драгоценных металлов на внутреннем рынке сохранится, учитывая интерес населения к инвестиционному механизму, а также устойчивую тенденцию на увеличение его стоимости на мировых рынках с конца 2022-го, – ожидают в Минфине. – Кроме того, повышению спроса поспособствует расширение с 1 апреля этого года перечня организаций, которые могут реализовывать инвестиционные драгоценные металлы, на аффинажные организации и Гознак».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»