В России хотят упростить разделение ежегодного отпуска

В России предложили отменить обязательное требование по разделению ежегодного оплачиваемого отпуска, а именно, отказаться от непрерывного 14 дневного периода отдыха. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

В настоящее время стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 дней. В трудовом законодательстве указано, что отпуск может быть разделен на части, но одна них должна быть не менее 14 дней.

В письме, направленном в адрес главы Минтруда Антона Котякова, политолог указал, что эта норма может быть как обременительна для работодателя, так и неудобна для самого сотрудника. Более предпочтительным вариантом является разделение отпуска, например, на четыре периода по семь дней.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части отмены нормы об обязательном наличие 14-дневного периода отпуска при его разделении», – написал автор инициативы.

Москва, Зоя Осколкова

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