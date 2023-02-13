ЕК заявила о балансе рисков и пройденном пике инфляции в регионе

Риски для роста европейской экономики теперь сбалансированные, а не понижательные, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. В Еврокомиссии уверены, что пик инфляции в Евросоюзе остался позади, передает РИА Новости.

«Три месяца падения уровней инфляции подтверждают, что, как и прогнозировалось осенью, пик уже позади», – говорится в зимнем экономическом прогнозе ЕК.

Аналитики ожидают инфляцию на уровне 6,4% вместо 7,0% в 2023 году, 2,8% вместо 3,0% – в 2024-м. Оценка роста реального ВВП в ЕС повышена с 0,3% до 0,8% на 2023 год, а на 224 год осталась прежней – на уровне 1,6%. По итогам 2022 года ВВП союза даже опередил прогноз, показа рост на 3,5% вместо ожидаемых 3,3%.

«Риски для прогноза. Эти риски теперь кажутся в основном сбалансированными. Вы знаете, что в предыдущем прогнозе мы всегда говорили о понижательных рисках. Теперь мы считаем, что они в целом сбалансированы. Тем не менее, нельзя исключать возможность разворота падения цен в контексте сохраняющейся геополитической напряженности», – сказал Джентилони.

На фоне отказа Европы от российских энергоносителей в регионе разыгрался энергетический кризис. Инфляция в странах Евросоюза поднялась до рекордных значений. Так, рост цен в Италии привел к тому, что стало нерентабельно готовить пиццу. Выпечка самой дешевой пицца «Маргарита» в декабре 2022 года была на 30% дороже в годовом исчислении, а уровень инфляции составил 12,3%.

Москва, Наталья Рязанова

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