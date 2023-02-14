В России упростят статистическую отчетность для малого бизнеса

В России сократят числе показателей, по которым малый бизнес должен отчитываться перед Росстатом. Соответствующий законопроект разрабатывает Минэкономразвития.

Согласно документу, вместо многочисленных форм, в которых зачастую есть дублирующиеся пункты, малый бизнес будет отчитываться по исчерпывающему перечню показателей, передает РБК. Это должно сэкономить предпринимателям время и деньги, считают авторы инициативы.

В настоящее время Росстат проводит сплошное статистическое наблюдение за субъектами малого и среднего бизнеса раз в пять лет. Кроме того, выборочные наблюдения малых и средних предприятий проводятся раз в месяц или раз в квартал, микропредприятий – раз в год. Поправки убирают из закона конкретную периодичность проведения статистических наблюдений.

Кроме того, малый бизнес будет сдавать отчетность не в несколько ведомств, а в личном кабинете на цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных, используя электронную подпись. Нововведение позволит сократить время заполнения отчетности до нескольких часов в год. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Москва, Зоя Осколкова

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