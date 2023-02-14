Россия и Боливия перешли на нацвалюты во взаиморасчетах

Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах. Об этом заявил посол РФ Михаил Леденев.
По его словам, межбанковское сотрудничество России и Боливии активно развивается при участии посольства. Так в прошлом году дипломаты организовали ряд видеоконференций между руководством центральных банков обеих стран.
«И как результат – были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union», – рассказал Леденев в интервью РИА «Новости».
Возможность осуществлять финансовые операции напрямую в национальных валютах значительно облегчит работу российских компаний, подчеркнул посол.
Москва, Зоя Осколкова
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