Россия и Боливия перешли на нацвалюты во взаиморасчетах

Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах. Об этом заявил посол РФ Михаил Леденев.

По его словам, межбанковское сотрудничество России и Боливии активно развивается при участии посольства. Так в прошлом году дипломаты организовали ряд видеоконференций между руководством центральных банков обеих стран.

«И как результат – были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано между Газпромбанком и крупнейшим боливийским государственным банком Union», – рассказал Леденев в интервью РИА «Новости».

Возможность осуществлять финансовые операции напрямую в национальных валютах значительно облегчит работу российских компаний, подчеркнул посол.

Москва, Зоя Осколкова

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