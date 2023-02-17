В России сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены

В России произошло снижение ассортимента непродовольственных товаров. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании NielsenIQ. Наибольшее сокращение наблюдается в категории бытовой химии и средств по уходу.

Ассортимент непродовольственных товаров просел на 16,2%, еще на 8% уменьшилось число детских товаров, на 3,8% – товаров для животных, пишут «Ведомости». Абсолютные цифры NielsenIQ не раскрывает.

По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, весь рынок непродовольственных товаров (правда, с учетом онлайна) составляет 21,5 трлн рублей. Сегмент действительно просел в натуральном выражении на 11,1%, но в деньгах за прошлый год вырос на 2,7%, отмечается эксперт.

Снижение числа товаров бытовой химии и средств гигиены объясняется тем, что эти категории у розничных сетей были представлены в основном иностранными брендами, многие из которых после начала СВО на Украине приняли решение уйти из России.

Кроме того, число непродовольственных товаров на полках магазинов сократилось еще и в связи с активным развитием онлайн-торговли. Для решения проблемы с ассортиментом отсутствующих брендов многие ритейлеры начали продавать товары под собственными торговыми марками.

Москва, Зоя Осколкова

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