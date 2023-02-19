Блины на Масленицу в этом году обойдутся на 7% дороже

Средний чек на продукты для блинов в феврале этого года в России составил в среднем 93 рубля – это на 7% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года. Такие данные приводят аналитики сервиса «Чек индекс», обрабатывающего чеки с онлайн-касс, передает РИА «Новости».

Расчет производился с учетом цен за период с 1 по 15 февраля 2022 и 2023 годов. За основу аналитики взяли традиционный рецепт: 500 миллилитров молока, 2 куриных яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и 0,5 чайной ложки соли.

Оказалось, что средний чек на продукты для блинов в разных городах отличается. Так, в Москве «индекс блинов» составил 99 рублей, что на 5% выше, чем в 2022 году. В Санкт-Петербурге – 96 рублей (выше на 10%), в Казани – 90 рублей (выше на 9%). В Екатеринбурге и Новосибирске «индекс блинов» в этом году превысил 100 рубей и достиг 102 и 103 рублей, продемонстрировав рост на 10% и 6% соответственно.

Аналитики выяснили, что в заведениях общепита порцию блинов можно купить в среднем за 142 рубля, что на 18% больше показателя прошлого года.

Расходы на банку варенья к блинам в феврале 2023 года в среднем составили 148 рублей, что на 2% превышает уровень прошлого года. Банка сгущенного молока обойдется в среднем в 107 рублей, что также на 2% выше прошлогоднего уровня цен.

Масленичная неделя в этом году начнется в понедельник, 20 февраля, и продлится по воскресенье, 26 февраля.

Москва, Наталья Петрова

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