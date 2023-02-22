Российские цветоводы жалуются на дешевый импорт из Кении и Эквадора

Российские производители цветов просят провести антидемпинговое расследование. Дело в том, что они не могут конкурировать с дешевым импортом. Об этом рассказал председатель Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

«В настоящий момент Национальная ассоциация цветоводов реализует работу по инициации антидемпингового расследования в рамках ЕАЭС в связи с дешевым импортом из третьих стран, наносящим экономический ущерб отрасли. В случае успешного исхода проверки ЕАЭС введет антидемпинговую защиту, увеличив таможенную пошлину, что ощутимо изменит положение наших производителей», – цитирует Антипова РИА «Новости».

В настоящее время отечественные цветоводы обеспечивают лишь 17% рынка, а основными поставщиками цветочной продукции в России являются Кения и Эквадор. Нарастить долю российским производителям мешает ставка ввозной пошлины, которая с момента вступления РФ в ВТО упала с 15% до 5%, а также «серые» схемы таможенного оформления.

Результатом антидемпингового расследования может стать повышение ставки ввозной пошлины. «Решение об объеме увеличения таможенной пошлины в случае успешного расследования остается за Евразийской экономической комиссией. Существует опыт расследований, по результатам которых ввозная пошлина была увеличена более чем на 120%», – сказал глава ассоциации.

На ценообразование цветочной продукции влияет множество факторов: это и обслуживание оборудования, и электроэнергия с газоснабжением, и налоги, и агрономические средства – например, биозащита, пестициды, удобрения, а еще транспорт, упаковка и так далее. Но проблема в том, что себестоимость растет из-за заметного роста величины таких расходов – в отличие от производителей из африканских стран.

«Сейчас все дорожает, и себестоимость растет. В два раза увеличилась цена удобрений, поднялись тарифы на услуги естественных монополий, возросли объемы затрат на заработную плату. У кенийских и эквадорских импортеров перечисленные расходы гораздо ниже: в обеих странах рабочая сила стоит дешево, а расход газа и электричества низкий благодаря климатическим особенностям», – заключил Антипов.

Москва, Зоя Осколкова

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