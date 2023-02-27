Пекин пообещал ответить на санкции США против китайских компаний

КНР примет ответные меры в отношении США из-за санкций против китайских компаний. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел республики Мао Нин.

«Мы крайне недовольны подобными действиями и выражаем решительный протест», – заявила Нин на брифинге, комментируя санкции в отношении китайских компаний, которые ввели США 24 февраля.

По ее словам, Китай продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий.

Официальный представитель МИД КНР подчеркнула, что новые введенные ограничения не имеют ни малейшего законного основания и не получили одобрения Совета Безопасности ООН. «Это типичные односторонние санкции и «юрисдикция длинной руки», – добавила Нин.

24 февраля Министерство торговли США обновило список санкций в отношении России и Белоруссии. В «черный» список попали 76 организаций из РФ, а также компании из других стран.

Пекин, Зоя Осколкова

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