На российском рынке труда сложился рекордный дефицит кадров

На российском рынке труда наблюдается рекордный дефицит соискателей. В конце прошлого года на каждого безработного россиянина приходилось в среднем по 2,5 вакансии, что является максимальным показателем с 2005 года. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В последние годы в России образовался большой разрыв между спросом и предложением рабочей силы. Дело в том, что количество вакантных мест в четвертом квартале 2022 года снизилось в годовом выражении на 17,6%, однако численность вставших на биржу труда уменьшилась еще более значительно – на 32,3%, сообщают аналитики. Для сравнения, в четвертом квартале 2021 года для каждого безработного было по 2,1 вакансии – хотя общее количество свободных ставок тогда было выше.

Наиболее острую потребность в сотрудниках испытывают предприятия Тульской области – там на каждого безработного в декабре было открыто порядка 11 вакансий. На втором месте по дефициту трудящихся находится Еврейская автономная область (10 вакансий на одного безработного), на третьем – Ленинградская область (9,1 вакансии).

Тем временем, на Кавказе наблюдается дефицит рабочих мест. Так в Ингушетии на одну вакансию приходилось 86 соискателей, затем идут Чечня (27 соискателей) и Дагестан (11,7 соискателя).

«Квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места концентрируются в крупнейших городах, куда со всей страны стекаются наиболее компетентные и мотивированные кадры», – комментирует результаты исследования глава FinExpertiza Елена Трубникова. Вместе с тем, хотя рынки труда крупнейших городских агломераций являются более устойчивыми, «общее снижение экономической активности, безусловно, сказывается и на них».

Москва, Зоя Осколкова

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