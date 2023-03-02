«Денег не будет уже в 2024 году»: Дерипаска предрек кризис в России до середины 2025 года

Кризис в России продлится до середины 2025 года. С таким прогнозом выступил бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме. Для подъема отечественной экономики и преодоления негативного влияния санкций необходимо выходить на новые рынки, заявил он. «Денег не будет уже в следующем году», поэтому «нам нужны будут иностранные инвесторы», – предупредил миллиардер.

«Ситуация очень непростая и непростая будет оставаться, думаю, до середины 2025 года. Можно сказать, непредсказуемая ситуация. Понятно, что нужно выходить на эти новые рынки – кодовое название «рынки дружественных стран» – [это] очень непросто», – сказал Дерипаска, чьи слова приводит «Сибирьмедиа». Как пояснил бизнесмен, будут «другие правила игры, будут проблемы с расчетами, санкционное давление будет более серьезным».

Дерипаска при этом заявил, что властям в предстоящие 25 лет нужно помнить об «азиатском прошлом» России ради эффективного экономического развития страны. «Мы думали, что мы европейская страна. Сейчас, на следующие 25 лет, скорее всего, мы будем больше задумываться о своем азиатском прошлом, и эти рынки и все остальное внесут свою специфику во все вопросы нашей жизни», – отметил он.

В этом контексте, полагает он, необходимо развивать транспортный коридор «Север-Юг», что будет способствовать обеспечению доступа к населению Сибири и дальнейшему развитию этого региона. «Для Сибири нужен переход Север-Юг, который сейчас создается через Каспийское море, Азербайджан, Иран, Индия. Это доступ еще к 2 миллиардам населения, которое также быстро развивается», – сказал Дерипаска (цитата по РИА «Новости»). «Эти рынки внесут свою специфику во все текущие вопросы нашей жизни», – считает он.

Вместе с тем, подчеркнул бизнесмен, для выхода на дружественные рынки «очень важны верховенство права и предсказуемость». «Если мы будем каждый квартал, в зависимости от каких-то проблем, менять правила игры, то нам никто не будет верить: ни российские, ни иностранные предприниматели. Если мы не перестроимся – не будет иностранных инвесторов. А не будет иностранных инвесторов – не будет денег в стране. В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку», – сказал Дерипаска.

Миллиардер при этом предложил в 2-3 раза сократить госаппарат и сотрудников силовых ведомства, поскольку, по его мнению, это «серьезная обуза для экономики, над которой санкции гирей висят».

«Я задумываюсь о госуправлении, насколько оно адекватно решает проблемы. Этот легкий стресс всегда помогает: сокращение чиновников в два-три раза, сокращение сотрудников правоохранительных органов в пару раз», – сказал он. По его словам, этот вопрос давно назрел. «Слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы, реально больше свободы и конкуренции», – заключил Дерипаска.

Красноярск, Наталья Петрова

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