Продажи легковых автомобилей в России в феврале рухнули на 62%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2023 года упали на 62,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За прошедший месяц был продан 41 851 автомобиль, что на 68 590 штук меньше по сравнению с февралем прошлого года.

АЕБ отмечает, что статистика не включает данные китайского автопроизводителя Chery, который по итогам 2022 года занял пятое место по продажам в России, передает «Прайм». Также не учитываются продажи таких марок, как BMW, Mercedes-Benz и Exeed.

По итогам прошлого года, по данным АЕБ, продажи легковых автомобилей в России рухнули на 58,8%. В 2022 году в стране было продано 687 370 автомобилей против 1,66 млн штук годом ранее.

Москва, Наталья Петрова

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