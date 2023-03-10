Кабмин РФ направит полмиллиарда на снижение стоимости пакетных туров по России

Правительство России в 2023-2024 годах направит 500 млн рублей на снижение стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Речь идет о программе поддержки туроператоров, которые организуют чартерные авиаперевозки внутри страны.

В этом году на эти цели из бюджета будет выделено 250 млн рублей. Такая же сумма будет выделена и в 2024 году.

Правительство реализует данную программу с 2021 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В прошлом году в ней приняло участие 70 российских регионов. В кабмине напомнили, что срок действия программы – до 2024 года включительно.

В конце февраля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в ближайшее время Минфин внесет в Госдуму законопроект об освобождении туроператоров от уплаты НДС за внутренние туры с 1 января 2023 года. Закон могут принять уже в весеннюю сессию. Министр подчеркнул, что важно поддержать туроператоров, поскольку они формируют туристический продукт, а также «создают спрос и на гостиницы, и на авиакомпании».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»