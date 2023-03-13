Индия решила соблюдать потолок цен для нефти из России

Власти Индии решили поддержать ценовой потолок на российскую нефть, рассказали Bloomberg знакомые с ситуацией источники. Решение принято после консультаций со странами «Группы семи» в кулуарах недавней встречи «Большой двадцатки».

«Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе предельную цену в 60 долларов, наложенную на закупки нефти», – сообщило агентство.

Запад вновь обсудил вопрос ценового потолка с Индией на встрече стран «Большой двадцатки», и обе стороны остались довольны итогами переговоров, сообщили источники. Агентство отметило, что официально Индия не подтвердила намерение соблюдать антироссийские санкции.

Россия впервые вошла в топ-5 торговых партнеров Индии: товарооборот двух стран достиг рекордных 39,8 млрд долларов за неполный 2022-2023 финансовый год. В том числе, благодаря увеличению закупок российской нефти. Москва и Дели даже договорились создать независимый танкерный флот для перевозки топлива, чтобы не терять прибыль.

Эмбарго на поставляемую морем нефть из РФ в Евросоюз начало действовать 5 декабря 2022 года. Евросоюз установил ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель российской нефти. В феврале индийская государственная компания Hindustan Petroleum сообщила о проблемах с платежами за нефть из России в связи с введенными Западом ограничениями.

Москва, Наталья Рязанова

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