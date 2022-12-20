Россия и Индия создадут независимый танкерный флот для перевозки нефти

Россия поможет Индии с арендой и приобретением судов для перевозки нефти. В результате будет создан танкерный флот, которые позволит отправлять новым ключевым потребителям еще больше топлива и не терять прибыль. Об этом пишет РИА «Новости».

5 декабря страны G7, Европейский союз и Австралия ввели ценовой потолок на продажу российской нефти. Однако это решение никак не сказалось на азиатских партнерах России. «Китайские трейдеры работают в обычном режиме, частные НПЗ, так называемые самовары, приобрели партии российской нефти марки ESPO с поставкой в ​​декабре – январе и повышенным дисконтом к эталонной Brent. Число сделок продолжает расти», – говорится в статье.

Поток топлива в Азию вырос втрое – до 2,5 млн баррелей. Примечательно, что треть вывозят из российских портов танкеры, скрывающие пункт назначения.

Индия с февраля увеличила закупки в 36 раз – с 30 тысяч до 1,08 млн баррелей в день – и даже обогнала Китай (830 тысяч в сутки). Таким образом, доля КНР и Индии в морском экспорте сырой нефти из России достигла 68%. «Азиатские гиганты поглотили европейские баррели практически полностью», – делают вывод аналитики.

Индийские экспортеры давно настаивают на сокращении зависимости от европейцев. От правительства требуют развития собственных судоходных линий. Помощь России с танкерами даст возможность Индии отправлять ресурсы для новых ключевых потребителей в больших количествах и терять меньше прибыли. При этом Нью-Дели не будет зависеть от западных страховых, финансовых и транспортных услуг.

Москва, Зоя Осколкова

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