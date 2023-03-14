Россия может стать лидером по добыче атлантической трески

Сокращение вылова в Норвегии даст России шанс укрепить свои позиции в мировой торговле белой рыбой. В 2023 году РФ может выйти в лидеры по добыче атлантической трески. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В целом в мире наблюдается снижение запасов атлантической трески: по данным ФАО, в 2023 году ее вылов может опуститься до исторического минимума 1 млн тонн. У Норвегии, которая в прошлом году добыла более 370 тысяч тонн атлантической трески, в 2023 году объем вылова, по прогнозу, снизится на 100 тысяч тонн – до 278 тысяч тонн. У российских рыбаков вылов этой рыбы тоже снизится, но не так заметно – с 340 тысяч до 306 тысяч тонн в 2023 году.

«Таким образом, наша страна станет крупнейшим добытчиком атлантической трески в мире», – цитирует РБК президента ВАРПЭ Германа Зверева.

Атлантическая треска входит в число основных видов водных биоресурсов наряду с анчоусами, минтаем и полосатым тунцом. В 2020 году на долю этого вида приходилось 2% от общемировой добычи в натуральных объемах.

Заметное сокращение добычи трески Норвегией даст России неплохие шансы укрепить свое рыночное влияние в сегменте белой рыбы на мировом рынке. Эксперт напомнил, что на рыночные позиции каждой страны в мировой рыбной торговле влияют не только физические объемы добычи, но также и способы производства продукции из добытых видов и каналы ее продвижения.

На фоне снижения добычи цены на треску на мировом рынке будут расти в течение всего 2023 года, считают в ФАО. Это может привести к переориентации потребительского спроса на более дешевую продукцию из минтая, пангасиуса и тилапии.

Москва, Зоя Осколкова

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