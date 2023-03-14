В Финляндии рост цен на продукты достиг исторического максимума

Продукты питания в Финляндии в феврале подорожали на рекордные 16,3%. Предыдущий максимум зарегистрирован в 1964 году.

«В прошлом месяце продукты питания стали дороже на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в сообщении национальной службы статистики.

Власти Финляндии отмечали продуктовую инфляцию в 12% только 59 лет назад.

В феврале цены ни на одну товарную группу не уменьшились. Заметнее всего подорожал сахар (+37,7%), мука (+37,4%), сливочное масло (+35,6%), яйца (+32,6%) и пищевые жиры (+28,2%).

С июля 2021 года по январь 2023-го продукты в шведских магазинах подорожали на 21%. Граждане страны все чаще ездят за покупками в соседнюю Норвегию, где цены на продукты за тот же период выросли на 9%. Также в Швеции выросло число краж в продуктовых магазинах.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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