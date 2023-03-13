Рост цен вынудил шведов ездить за продуктами в Норвегию – СМИ

Жители Швеции все чаще покупают продукты в приграничных с Норвегией магазинах. Рост цен на продовольствие в Норвегии оказался вдвое меньшим, чем в Швеции, пишет Expressen.

С июля 2021 года по январь 2023-го продукты в шведских магазинах подорожали на 21%, в норвежских – на 9%. Особенно заметной оказалась разница в стоимости фруктов, овощей и детского питания.

Издание отмечает, что на волне повышенного проса цены в норвежских магазинах тоже начали расти. В первые месяцы 2023 года продукты прибавили в стоимости, в среднем, 14%. Норвежцы недовольны таким «продуктовым туризмом», хотя совсем недавно сами ездили за продуктами в Швецию, где цены были ниже.

Напомним, инфляция привела к росту краж в продуктовых магазинах Швеции. Торговля призвала правительство ужесточить наказание за кражи, поскольку все больше граждан склоняется к воровству на фоне роста цен.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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