Экспорт продуктов из Беларуси в Россию вырос почти на четверть

Беларусь нарастила экспорт в Россию продуктов и сельскохозяйственного сырья на 24,5% в 2022 году. Минск остается в топ-5 мировых экспортеров продуктов питания, заявил белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко.

«В 2022 году в Россию поставлено продовольствия на 6 млрд долларов, или 124,5% к уровню 2021 года. Продукция поставлялась в 76 регионов РФ», – приводит его слова агентство «Прайм».

Всего за пределы страны в 2022 году отправлено продовольствия на 8,3 млрд долларов. Показатель в 16 с лишним раз превысил уровень 2000 года. Беларусь экспортирует 4,8 млн тонн молочной, 429 тыс. тонн мясной продукции и полностью обеспечивает себя продуктами этих категорий. К 2025 году планируется нарастить производство мяса на 10% к уровню 2022 года, а молока – на 100%.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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