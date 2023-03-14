Саудовская Аравия не будет продавать нефть странам, которые введут «потолок цен»

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд не будет продавать нефть странам, согласившимся ввести «потолок цен», – сообщает во вторник, 14 марта, издание Energy Intelligence.

В интервью изданию бен Сальман Аль Сауд сказал: «Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие страны сделают то же самое».

Комментируя антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который предполагает, что правительство США сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам, саудовский министр энергетики сказал, что «политика ограничения цен провоцирует волатильность на рынках и тормозит развитие отрасли. Принятие этого законопроекта приведет к дисбалансу спроса и предложения».

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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