Посол Сентюрин предупредил о мировом энергетическом кризисе из-за ценовых потолков

Сложная ситуация в мировой энергетике грозит перерасти в кризис из-за манипуляций с ценами. Сокращение добычи странами ОПЕК+ способствует снятию зависимостью рынка от геополитики, пояснил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

Он напомнил, что в 2022 году Запад принял несколько «безответственных политически мотивированных решений», подгоняя рыночные отношения под геополитику.

«Бесконечные манипуляции вокруг потолка цен на нефть носят очевидно деструктивный характер, негативно сказываются на инвестиционном климате в отрасли и в конечном итоге ставят под удар интересы потребителей», – сказал Сентюрин в интервью РИА Новости.

Нынешнее состояние глобальной энергетики посол охарактеризовал как сложное с риском перерастания в кризисное. На фоне нехватки инвестиций и все еще непреодоленных последствий пандемии точность прогнозов резко снижается. И страны ОПЕК+ стараются стабилизировать ситуацию, в том числе своим решением продлить до конца года сокращение добычи нефти.

«Это можно охарактеризовать как вынужденные, упреждающие меры, направленные на балансировку спроса и предложения, недопущение обвального падения цен на «черное золото» и дестабилизации рынков», – пояснил посол.

Девять стран ОПЕК+ решили дополнительно сократить добычу нефти до конца года. Россия и Саудовская Аравия приняли решение добывать на 500 тыс. баррелей меньше ежесуточно. Ирак сократит добычу на 211 тыс. баррелей, ОАЭ – на 144 тыс.

Аналитики отметили, что решение нанесло тройной удар по Западу: цены на нефть вырастут, следом за ними поднимется инфляция, а Саудовская Аравия четко обозначила, что видит Китай своим новым крупным партнером.

Москва, Наталья Рязанова

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