СМИ: страны ОПЕК+ нанесли тройной удар по Западу

Запад попал под тройной удар на фоне решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Западные страны пострадают от высоких цен на нефть, которые приведут к росту инфляции, а Саудовская Аравия четко обозначила, что видит Китай своим новым крупным партнером, пишет The Telegraph.

«Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю», – говорится в статье.

Издание отметило, что снижение нефтедобычи в мире ослабит влияние антироссийских санкций и позволит Москве хорошо заработать на продаже топлива. Ограничения в отношении сделок с российской нефтью и так были запоздалыми, поскольку начали действовать лишь в конце 2022 года.

Девять из 20 стран ОПЕК+ подтвердили дополнительное снижение добычи нефти: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман и Габон. Вашингтон назвал решение ОПЕК+ неразумным, сославшись на «рыночную неопределенность».

Лондон, Наталья Рязанова

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