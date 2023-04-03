В Белом доме обвинили ОПЕК+ в «неразумности»

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 3 апреля, заявил, что США не считают разумным решение некоторых членов ОПЕК+ сократить добычу нефти, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Мы не думаем, что сокращения добычи являются разумными на данный момент, учитывая рыночную неопределенность».

В свою очередь, глава минфина США Джанет Йеллен назвала решение ряда членов ОПЕК+ сократить добычу нефти «вызывающим сожаление», – передает агентство Reuters.

Как сообщает агентство, Йеллен заявила следующее: «Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Какое будет влияние на цену, я пока сказать не могу. Необходимо более продолжительное время для того, чтобы реально оценить действия ОПЕК+».

Вашингтон, Иван Бабурин

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