Во Франции инфляция достигла 7,3%

Инфляция во Франции в феврале ускорилась до 7,3% с учетом цен, гармонизированных со стандартами Европейского союза. Специалисты прогнозировали подорожание на уровне 7,2%, следует из данных Национального статистического управления Insee.

При расчете по французским стандартам цены в феврале выросли на 6,3% по сравнению с февралем 2022 года.

В январе инфляцию регистрировали на уровне 7%. Предварительные данные за февраль показали рост потребительских цен на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. По итогам второго месяца года рост составил 1,1%.

Продукты в январе подорожали на 13,3%, в феврале – на 14,8% в годовом выражении. А вот рост цен на энергоносители замедлился с 16,3% до 14,1%.

В конце 2022 года девять из десяти опрошенных французов были настроены пессимистично относительно своего экономического будущего. Три четверти заявили, что 2023 год будет хуже предыдущего.

Париж, Наталья Рязанова

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