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Среда, 15 марта 2023, 11:53 мск

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Россиян будут бесплатно обучать для трудоустройства на предприятия ОПК

Ищущие работу граждане смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее постановление глава правительства России Михаил Мишустин.

«Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам – быстрее найти работу», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Список предприятий, которые примут участие в программе, составит Минпромторг. Желающие пройти бесплатное обучение должны будут обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

Затраты предприятий на обучение будут возмещаться в рамках федерального проекта «Содействие занятости». На эти цели из бюджета будет выделено свыше 700 млн рублей, что позволит пройти обучение более чем 12 тыс. человек.

Обучение будет организовано в рамках программы поддержки рынка труда, которая предусматривает создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под угрозой увольнения. В 2023 году такие меры позволят трудоустроить более 176 тыс. человек, из бюджета на это будет выделено более 12,8 млрд рублей.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками авиазавода в Улан-Удэ признал, что дефицит кадров в ОПК мешает выполнять гособоронзаказ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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