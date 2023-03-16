В России хотят повысить до 50% пошлину на мебель из Европы

В России планируют увеличить с 8,5-12% до 50% до 50% ввозную пошлину на европейскую деревянную и мягкую мебель, а также матрасы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Данная мера – это ответ на введенные ЕС антироссийские санкции. Она также обусловлена необходимостью поддержать отечественных производителей, подчеркнули в АМДПР. Там отметили, что этот вопрос уже прорабатывают Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития. В МЭР сообщили, что получили экономически обоснованные предложения от АМДПР и рассмотрят их в установленный срок.

Глава агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров спрогнозировал, что в случае повышения пошлины цены на европейскую мебель вырастут на 60%. Таким образом, она окажется неконкурентоспособной на отечественном рынке.

Мера будет распространяться также на товары из параллельного импорта, говорится в статье. Повышение пошлин затронет и IКЕА, чьи товары ранее включили в список параллельного импорта. В таком случае продукция шведской компании может подорожать вдвое, полагают эксперты рынка.

Москва, Наталья Петрова

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