СМИ указали на риск банкротства Польши

«Инфляционная спираль» в Польше накручивается все больше, что ведет страну к банкротству, заявил бывший вице-премьер, член Совета по денежно-кредитной политике Ежи Хаузер. По его мнению, крах финансовой системы может произойти уже в 2040 году и даже раньше.

Эксперт предсказал, что причиной краха экономики станет спираль популизма.

«Последовательность такова: инфляция, обнищание людей, разочарование, претензии, индексация и, как следствие, более высокая инфляция, – цитирует Хаузера Interia.

Вместе с ростом инфляции растут расходы на обслуживание государственного долга. Во время пандемии значительную часть расходов перевели в Фонд противодействия COVID-19 и Фонд развития Польши. Они финансировались за счет долговых обязательств, не заложенных в бюджет, и расходование этих средств никак не контролируется, отметил обозреватель Яцек Рамотовский.

«Если инфляция поднялась на 14% в год, а долг – на 10%, это значит, что долг становится меньше. Странно, но это так. Вот только расходы на обслуживание долга все равно растут», – пояснил он.

Рамотовский сравнил ситуацию в Польше с экономическим кризисом в Греции. Вопрос о банкротстве в Польше звучит не как: «Будет или нет?», а уже: «Как скоро это случится?»

«В 2040 или 2050 году? Да, примерно в это время. Хотя никто не гарантирует, что ухудшение может произойти быстрее», – подвел итог обозреватель.

Аналитики назвали ряд стран на грани дефолта: Ливан, Шри-Ланка, Египет, Пакистан, Нигерия, Греция, Испания, Италия.

Всему виной – ситуация на рынке суверенного долга из-за мирового финансового кризиса и пандемии.

Варшава, Наталья Рязанова

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