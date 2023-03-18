Немецкие журналисты удивились дешевым российским овощам на польских рынках

Немецкая газета Berliner Zeitung обратила внимание на то, что огурцы из России появились на прилавках в Польше. При этом российские овощи значительно дешевле продукции из ЕС.

«ЕС ввел многочисленные санкции против России из-за ее спецоперации на Украине. Но теперь на польских рынках появились дешевые российские овощи. Что это значит?» – задается вопросом издание.

Учитывая, что многие европейские страны прервали торговые связи с Россией, удивляет, что продукцию сельского хозяйства из РФ можно купить в Польше, пишет автор статьи. В частности, на польский оптовый рынок в Бронише постоянно прибывают десятки фур, которые везут в страну овощи из России.

Стоимость российских огурцов стартует от 55 злотых за 5 кг (около 190 рублей за кг), что намного ниже, чем продукты европейского производства, которые в последнее время стремительно дорожают из-за высоких цен на электроэнергию.

Стоит отметить, что овощи из России не подпадают под экономические ограничения, введенные странами ЕС. Чего не скажешь об овощах из Европы, на которые было введено эмбарго еще в 2014 году в ответ на односторонние санкции, принятые Брюсселем.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»