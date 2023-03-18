Россияне смогут делать покупки в иностранных интернет-магазинах без идентификации

Для россиян упростили процедуру оплаты покупок в зарубежных интернет-магазинах. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, идентификации не будут требовать покупки до 15 тысяч рублей. Ранее подобные условия действовали только для онлайн-покупок в пределах РФ. Оплата в зарубежных интернет-магазинах требовала идентификации личности, которую можно было пройти либо в упрощенном порядке, либо с явкой в отделение банка.

Закон был принят Госдумой 1 марта, а 15-го его одобрил Совет Федерации. Как следует из пояснительной записки, новая норма предоставляет альтернативные способы оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах и оптимизирует административную нагрузку на банки.

Впрочем, банки все еще могут потребовать идентификации клиента, если у службы безопасности кредитного учреждения возникнут подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.

Москва, Зоя Осколкова

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