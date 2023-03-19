Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире в 2022 году

По итогам 2022 года Россия поднялась на две позиции и оказалась на десятом месте в рейтинге экспортеров. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб 60 крупнейших экономик мира.

В прошлом году РФ нарастила экспорт товаров до 591,5 млрд долларов. Таким образом, страна попала в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире, сместив Гонконг на 11-ю строчку.

В лидерах по мировым поставкам остался Китай (3,6 трлн долларов), на втором месте – США (2,1 трлн), замыкает тройку Германия (1,7 трлн).

Также в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире вошли Нидерланды (760,6 млрд долларов), Япония (747,6 млрд), Южная Корея (683,6 млрд) Италия (657,2 млрд), Франция (626,7) и Канада (599 млрд).

Наибольший прирост по экспорту показали Саудовская Аравия, которая за 2022 год поднялась сразу на шесть позиций – на 19-е место, и Норвегия, занявшая 28-е место вместо 33-го.

В финальную выборку включены 30 экономик, по состоянию на середину марта раскрывших данные за весь 2022 год.

«В целом за прошлый год 30 крупнейших экспортеров нарастили поставки товаров на 10,2% – до 19,98 трлн долларов. Наиболее существенный рост показали зафиксировали Норвегия (+68%) и Саудовская Аравия (+48,3%). Снижение экспорта отмечается только у Японии (–1,3%) и Гонконга (–9,2%)», – отмечается в исследовании.

Москва, Зоя Осколкова

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