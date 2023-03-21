Минсельхоз заверил в стабильности цен на рис

Минсельхоз РФ заверил, что нет оснований для подорожания рисовой крупы в текущем сезоне. Объем урожая и качество полностью покрывают потребности производителей.

В 2022 году производство рисовой крупы в России выросло, и отечественные переработчики довольны качеством.

«Качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских предприятий переработки. За прошлый год производство рисовой крупы в России выросло на 2,6%», – цитирует сообщение министерства «Интерфакс».

Цены остаются стабильными на сырье и на готовую крупу в рознице, заверили в министерстве. До конца июня 2023 года в стране действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы, чтобы гарантировать обеспеченность внутреннего рынка, напомнили в Минсельхозе. Поэтому нет причин для подорожания продукта.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники предупредил о росте цен рисовой крупы на 8-30%. Причиной стал якобы большой процент выбраковки: качество риса-сырца упало из-за неблагоприятной погоды в Краснодарском крае, основном регионе-производителе риса в РФ. В «Ленте» подтвердили, что производители уведомили о повышении цен на рисовую крупу на 15-30%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»