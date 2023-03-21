Доверие инвесторов к экономике ФРГ рухнуло быстрее прогнозов

Эксперты прогнозировали падение доверия инвесторов к экономике Германии на уровне 17,1 пункта в марте. Фактически индекс упал с 28,1 пункта в феврале до 13 пунктов, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные Центра исследований экономики Европы.

Показатель текущих экономических условий тоже снизился: с минус 45,1 пункта до минус 46,5 пункта, хотя эксперты предсказывали небольшой рост – до минус 44,3 пункта. В целом в еврозоне индекс экономических ожиданий упал с февральских 19,7 пункта до 10 пунктов в марте.

Аналитики отметили, что на показателях сказывается высокий уровень неопределенности из-за давления на финансовые рынки. Так, специалисты понизили оценку развития доходов банков и оценку для страховой отрасли.

Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что санкционная политика Европы отпугнула инвесторов. Он спрогнозировал дальнейший отток капитала из-под европейских юрисдикций.

Берлин, Наталья Рязанова

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