Клишас спрогнозировал отток инвестиций из Европы

Санкционная политика Европы отпугнула инвесторов, которые продолжат выводить капитал из-под европейских юрисдикций, считает глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас.

Он напомнил, что Швейцария присоединилась к санкционному давлению на Россию, хотя и провозглашала нейтралитет.

«То, что происходит с банком Credit Suisse в Швейцарии подтверждает, что санкционная политика Европы подорвала доверие инвесторов всего мира к надежности европейских юрисдикций. Бегство капиталов из Европы будет только нарастать», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Банк Credit Suisse планирует занять у Центробанка Швейцарии порядка 50 млрд франков (54 млрд долларов) для укрепления ликвидности. Акции одного из крупнейших швейцарских банков накануне обновили исторический минимум, упав на 24,2%. Крупнейший акционер банка Saudi National Bank отказался помогать кредитному учреждению.

После краха американского Silicon Valley Bank аналитик Роберт Кийосаки предсказал, что следующим рухнет швейцарский Credit Suisse.

Москва, Наталья Рязанова

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