Предрекший крах Lehman Brothers аналитик назвал следующий банк, который рухнет

Аналитик и инвестор с Уолл-стрит Роберт Кийосаки, предсказавший крах банка Lehman Brothers в 2008 году и начало финансового кризиса, рассказал, какой следующий банк, по его мнению, станет банкротом после падения американского Silicon Valley Bank (SVB). По его прогнозу, можно ожидать краха одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.

«Проблема заключается в рынке облигаций, и по моему прогнозу, я назвал Lehman Brothers много лет назад, я думаю, что следующий банк – это Credit Suisse, потому что рынок облигаций рушится», – сказал эксперт в эфире телеканала Fox Business.

Кийосаки назвал рынок облигаций «самой большой проблемой» экономики, которая создаст «серьезные проблемы» для США. Аналитик заявил, что ожидает ослабления американского доллара.

«Доллар США сейчас теряет свою однородность в мире. Поэтому они будут печатать все больше и больше этого, пытаясь не дать этой штуке утонуть», – сказал Кийосаки, держа в руках долларовую купюру.

В условиях гиперинфляции и включения «печатного станка» Кийосаки посоветовал инвестировать в серебро и золото. «ФРС и FDIC (Федеральная корпорация по страхованию вкладов) сигнализируют о гиперинфляции, это делает [вложения] золото и серебро еще выгоднее, потому что эта штука (доллары – прим. ред.) – мусор. Мы собираемся напечатать как можно больше, чтобы не дать ускориться финансовому кризису. Но это парни, которые его и вызывают», – заключил аналитик.

Ранее американский политолог Джон Вароли спрогнозировал крах финансовой системы США, назвав доллар «просто куском бумаги».

11 марта в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank, что стало самым крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Крушение SVB связано с ростом учетной ставки ФРС США, которое повлекло обесценение активов на балансах многих финансовых учреждений. Также в Нью-Йорке был закрыт Signature Bank из-за системных рисков. Американский Минфин, ФРС и Федеральная корпорация по страхованию депозитов пообещали компенсацию всем вкладчикам лопнувших банков, заявив, что банковская система Штатов находится в устойчивом состоянии.

Накануне президент США Джо Байден выступил с обращением к американцам на фоне краха SVB и попытался вселить в граждан уверенность в безопасности банковской системы страны. Он выразил убеждение, что депозиты вкладчиков останутся в сохранности, но предупредил, что деньги потеряют инвесторы этих банков.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»