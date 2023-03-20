Шесть центробанков увеличат вливания долларов на рынок для стабилизации

Шесть мировых регуляторов банковских систем собираются расширить каналы предоставления долларов на финансовый рынок. Таким образом они рассчитывают стибилизировать ситуацию, которая пошатнулась после банкротства банков США и проблем со швейцарским Credit Suisse.

Как сообщил японский ЦБ, Федеральная резервная система (ФРС) США, центробанки Японии, еврозоны, Великобритании, Канады и Швейцарии договорились увеличить предоставление долларовых средств на рынок. Ранее средства предоставлялись каждую неделю, теперь процедура будет проходить ежедневно.

Из-за проблем с банковской системой США и Швейцарии регуляторы опасаются резкого спроса на доллар со стороны инвесторов. Это вызовет панику на рынках и может привести к хаосу.

«Для смягчения напряженности на глобальном финансовом рынке эта мера как важный предохранительный клапан должна ослабить влияние этой напряженности на кредитование домохозяйств и предприятий», – приводит заявление Банка Японии телеканал NHK.

Ранее подобные меры принимались дважды – в 2008 году в связи с банкротством американского банковского гиганта Lehman Brothers и в марте 2020 года в связи с объявлением начала пандемии коронавируса. В обоих случаях инвесторы из-за недоверия к финансовым институтам могли обвалить рынок. Благодаря предпринятым мерам, этого не произошло.

Напомним, в начале марта в США закрылся крупный банк Silicon Valley Bank, что стало самым масштабным банкротством после кризиса 2008 года. Из-за системных рисков лопнул также Signature Bank. Аналитик с Уолл-стрит Роберт Кийосаки, предсказавший начало финансового кризиса в 2008 году, заявил, что следующим будет крах одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Накануне центробанк Швейцарии заявил, что Credit Suisse будет поглощен крупнейшей кредитной организацией страны UBS, которая заплатит за активы конкурента 3,2 млрд долларов.

Токио, Зоя Осколкова

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