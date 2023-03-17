Байден попросил дать ему полномочия наказывать топ-менеджеров обанкротившихся банков

Президент США Джо Байден после краха двух американских банков – Silicon Valley Bank и Signature Bank призвал конгресс в пятницу, 17 марта, дать администрации Соединенных Штатов полномочия наказывать топ-менеджмент обанкротившихся финансовых учреждений, – сообщают СМИ.

В заявлении Байдена, распространенном администрацией США говорится: «Никто не выше закона, и усиление ответственности станет важным фактором, сдерживающим просчеты в управлении в будущем. К сожалению, администрация сейчас ограничена законом в таких действиях».

Сообщается, что президент США запросил для регулятора FDIC (Федеральная корпорация страхования вкладов) полномочия «изымать у руководителей компенсации, включая доходы от сброса акций в преддверии краха вверенных учреждений, штрафовать их и запрещать им работу в банковском секторе».

Вашингтон, Иван Бабурин

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