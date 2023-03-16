Минфин США не исключает дальнейшее банкротство американских банков

Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг, 16 марта, заявила, что администрация Соединенных Штатов считает, что весьма вероятно после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) другие американские банки могут быть признаны неплатежеспособными, – сообщает ТАСС.

Агентство передает, что глава американского минфина скзала следующее: «Власти признают риски того, что кредитные организации столкнутся с серьезным оттоком клиентов, которые начнут массово забирать средства со счетов. В таком случае последствия были бы очень серьезными».

«Для стабилизации ситуации власти решили предоставить доступ всем вкладчикам разорившегося SVB к их счетам с 13 марта, чтобы не вызвать крах многих банков и панику в секторе. Однако, в стрессовом состоянии кредитные организации будут ужесточать условия кредитования, а это может привести к сокращению экономического роста страны. В настоящее время власти уделяют основное внимание стабилизации банковской системы, укреплению доверия к банкам», – подчеркнула Джанет Йеллен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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