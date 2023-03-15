Банкротство американских банков угрожает крахом финансовой системы США

Нынешний банковский кризис в США может обернуться крахом американской финансовой системы, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в онлайн-интервью «Парламентской газете». По его оценке, Россия также может ощутить последствия этих потрясений, но в меньшей степени, благодаря западным санкциям.

«Финансовый пузырь в США и вообще в мире постоянно накапливался в последние годы, и сейчас он достиг определенных критических пределов, начиная с проявления конфликта действий регулятора и финансовых интересов компаний. Поскольку пузырь нарастает, инфляция в этих странах довольно быстрыми темпами увеличивается. В некоторых странах она имеет двузначные темпы роста», – констатировал Аксаков.

Парламентарий обратил внимание, что на этом фоне вкладчики начали выводить средства из банков в пользу более доходных инструментов, что и повлекло банкротство двух крупнейших кредитных организаций в США.

«Думаю, что Федеральная резервная система США будет активно действовать, чтобы цепной реакции не произошло. Мы это наблюдаем, поскольку следом могли пойти и другие дефолты финансовых институтов. Ну, а дальше – цепная реакция, которая могла привести к дефолту финансовой системы всей страны. Но затыкать эти дыры придется новым витком работы печатного станка», – полагает он.

«Это основа того, что в будущем, когда этот финансовый пузырь еще больше надуется и стенки этого пузыря станут еще более хрупкими, рано или поздно он лопнет… Закончится серьезным крахом финансовой системы США. Выход из этой серьезнейшей проблемы, один из вариантов – все проблемы переложить на своих союзников – Японию, Европу. Отчасти, это сейчас и происходит», – подчеркнул депутат.

В этой связи Аксаков отметил, что на России это скажется в меньшей степени, в основном, через сотрудничество с Китаем, который имеет огромный товарооборот с США. «Мы (Россия) часть мировой финансовой системы. Но последние действия западных партнеров, которые ограничили участие России в финансовых операциях на американском рынке, в том числе, на западном рынке, привели к тому, что мы в меньшей степени связаны с этими рынками, значит, и меньше пострадаем», – пояснил он.

Как считает депутат, в перспективе речь идет о переориентации финансовых ресурсов на другие рынки. «Мир стоит перед очень серьезными сдвигами и переориентацией финансовых потоков в другие центры притяжения. Это уже происходит с точки зрения освоения Азии – прежде всего, Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия, Малайзия. Но и Россия такой Клондайк для вложений капиталов, чтобы получать высокую добавленную стоимость после переработки тех сырьевых богатств, которыми мы обладаем. Наша задача сделать так, чтобы инвестиции, идущие в нашу страну, работали на инфраструктуру и высокий передел – то есть создание высокой добавленной стоимости, в том числе перерабатывая наши сырьевые богатства», – заключил Аксаков.

Напомним, на прошлой неделе в США закрылся крупный банк Silicon Valley Bank, что стало самым масштабным банкротством после кризиса 2008 года. Из-за системных рисков лопнул также Signature Bank.

Накануне аналитик с Уолл-стрит Роберт Кийосаки, предсказавший начало финансового кризиса в 2008 году, заявил, что следующим будет крах одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse.

Москва, Мария Соколова

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